شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 24 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 24 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، دون تسجيل أي حالات ايجابية بالفيروس .

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان،إنه تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد لترتفع حالات الشفاء إلى 2457 حالة شفاء منذ بداية الجائحة،

وأشار إلى أن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 412، بينما عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس بلغت 150 حالة منذ بداية الجائحة.

أشار شوكة إلى وجود 20حالة تحت الحجز بالمستشفيات، و74 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.