بعد عرض لحظة اغتياله في الاختيار 2.. ننشر أسباب إعدام 28 متهمًا في مقتل "هشام بركات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عرضت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض على فضائية ON، مشاهد حقيقية لواقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، التي وقعت في 29 يونيو 2015.

وجاء اغتيال النائب العام عن طريق سيارة مفخخة فجرت عن بعد استهدفت موكبه، خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

ويستعرض "الخليج 365" حيثيات الحكم الصادر بإعدام 28 متهمًا في اغتيال "هشام بركات".

ففي 12 أغسطس 2017؛ أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بالإعدام شنقًا لـ 28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهمًا، في اغتيال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء في الحيثيات، أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين في قتل المستشار هشام محمد زكي بركات النائب العام السابق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دَمَهُ بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهريْ جماعتهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، وتنفيذًا لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس حددوا فيه دور كل منهم.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض عبوةً مفرقعةً، جهزها المتهم الخامس عشر، حوت ما يزيد على الخمسين كيلو جراماتٍ من مادة نترات الأمونيوم المختلطةِ بمادة بيروكسيد الأسيتون متصلتيْن بمادة أزيد الرصاص المُفرقِعَات ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكمٍ عن بُعد.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الحادي عشر وضعها بسيارةٍ أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخرٍ تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفـًا مرور ركب المجني عليه منه، ثم انتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر على مقربةٍ من السيارة لتفجيرها حال مرور الركبِ، ولتغيير خط سيره كلفهما المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يومـًا.

وأكدت أنه في الموعد المحدد استقلا وثالثٌ سيارةً قادها المتهم الثامن والأربعون حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات، فترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثالثهم صوب مسكن المجني عليه لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه، بينما توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها، ثم كمن والمتهم الحادي عشر ببقعةٍ مواجهةٍ للسيارة وانتظرا حتى علما بتحرك الركب صوبهما.

وأكدت الحيثيات أنه بمجرد أن استقل المجني عليه السيارة المفخخة فجرها المتهم الخامس عشر بجهاز تحكمٍ عن بعد، وصور المتهم الحادي عشر الانفجار حال حدوثه، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والأربعين، بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطـب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.