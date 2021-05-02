بسبب خلاف سابق.. ضبط شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حلوان العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حلوان العام، حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة القسم، بسبب خلاف سابق حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهم المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطن "حسام. س"، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهم بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.