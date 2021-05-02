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بسبب شم النسيم.. الصحة تصدر بيانًا بشأن مصل "البوتيوليزم" وتُعلن الطوارئ في المستشفيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات العزل بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، ونصحت المواطنين بعدم تناول الفسيخ لخطورته على الصحة.

وأكد وزارة الصحة توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتًا إلى أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية بعد تناول الفسيخ مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

ونوهت إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بـ 4 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التي تقدم الأكلات التي ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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