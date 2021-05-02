شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: فتح مكة انتصار عظيم ويجب أن نستخلص منه الدروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن فتح مكة يوم كريم تجلت في كل مواقفه المشرقة بنود سامية، تمثل في مجملها إعلانًا عاما قاطعًا، يؤكد أن الأصل دائمًا وفي جميع الظروف هو التحلي بالقيم النبيلة، والخصال الحميدة التي تقدِم الإصلاح والتعمير على الإفساد والتدمير، وتجنح إلى السلام على حساب الحرب والقتال.

وأضاف المفتي، خلال برنامج "كتب عليكم الصيام" على قناة صدى البلد، أن فتح مكة نصر مبين وانتصار عظيم للإسلام والمسلمين.

وأوضح المفتي أنه يجب أن تستخلص من فتح مكة الدروس المستفادة التي تؤسس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة في إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقي والدعوة إلى الله تعالى والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.