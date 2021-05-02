شكرا لقرائتكم خبر عن لا متنزهات في شم النسيم .. حديقة حيوان الفيوم تغلق أبوابها الإثنين والثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت حديقة حيوان الفيوم، غلق أبوابها أمام الزائرين غدا الإثنيين والثلاثاء، تنفيذا لقرار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم الخاصة بغلق الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات أمام الجماهير، حرصا على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا .

قالت الدكتورة نهى مصطفى أحمد مديرة حديقة حيوان الفيوم، إن الحديقة سوف تغلق غدا الاثنين الموافق عيد شم النسيم تنفيذا لقرار الدكتور محافظ الفيوم، ويوم الثلاثاء وهو الإجازة الأسبوعية للحديقة، وسيتم استئناف العمل وفتح الحديقة للجماهير الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 .

أضافت الدكتورة نهى مصطفى، أنه يتم حاليا تعقيم الحديقة ورشها بالكحول والمطهرات خاصة بيوت الحيوانات والطيور والزواحف، واستراحات الزائرين ودورات المياه والمكاتب الإدارية، موضحة التواصل مع حديقة حيوان الجيزة، لمد حديقة حيوان الفيوم ببعض الزواحف النادرة والطيور، لعرضها أمام الزائرين، خاصة أن الحديقة بها 7 سيد قشطة وأسدين وبعض الزواحف والطيور والغزال والكباش البرية.

وعن سعر تذكرة الدخول أكدت الدكتورة نهى بأن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط للفرد، ومواعيد عمل الحديقة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا والأيام العادية من 9 صباحا حتى 5 عصرا .