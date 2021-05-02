شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية : 11063 شخصا تلقوا لقاح كورونا و78 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية ان إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة الـ3 بلغ 11063 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3337 تلقوا الجرعة الثانية.



فيما أعلنت المديرية تسجيل المحافظة 78 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وسجل مركز بنها أكبر نسبة إصابة بـ29 حالة ثم مركز طوخ 13 حالة ثم كفرشكر 12 حالة ثم الخانكة 10 حالات ثم قليوب 5 حالات والقناطر وشبين القناطر 3 حالات لكل منهما وشرق وغرب شبرا وقها حالة واحدة لكل منهم بينما سجلت مدينة العبور حالة واحدة بالإضافة لتسجيل المحافظة لـ9 حالات من خارج المحافظة.