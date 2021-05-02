شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 90% من محطات الرفع في 3 قرى بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لقروي قورتة بنصر النوبة، أنه تم الانتهاء من أعمال محطات الرفع الجاري تنفيذها في نطاق الوحدة، وتشمل إقامة 3 محطات رفع وخطوط طرد وانحدار للصرف الصحي، تماشيا مع أحدث النظم فى 3 هى (المضيق- قورته ثان- مرواو).

وأشارت الوحدة إلى ان نسبة التنفيذ قاربت من 90%، لخدمة قرى قرشة والعلاقى وقورتة ثان وماريا ومرواو وجرف حسين والمضيق، وهي المحطات الفرعية التى تربط خطوط شبكة الصرف بمحطة الكاجوج المجمعة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.