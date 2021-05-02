شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 15 طنًا من المخلفات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، حملة نظافة موسعة، استهدفت منطقة حي جنوب متضمنة شارع خالد بن الوليد وميدان الشيراتون ومنطقة العوامية وشارع مدرسة الصنايع ومنطقة حوض ١٨ وامتداد شارع التلفزيون .

وأسفرت الحملة رفع 15 طن قمامة ومخلفات صلبة واتربة من كافة المناطق التي استهدفتها الحملة بمدينة الأقصر.

شارك في الحملة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، ورؤساء الأحياء، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.