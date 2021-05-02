شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشيد بدور جمعية للخدمات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمسؤولي جمعية للخدمات الاجتماعية برئاسة شيماء حسني، التي تعد إحدى جمعيات المجتمع المدني، بحضور الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن. وتم خلال اللقاء مناقشة خطة الجمعية في تقديم مشاركة مجتمعية من خلال توفير أجهزة لدعم مستشفي الصدر والحميات في مواجهة فيرس كورونا.

أشاد المحافظ بدور عدد من جمعيات المجتمع المدني ببورسعيد، التي تقدم خدمات متنوعة لدعم وتنمية المجتمع المحلي، وكذلك العديد من رجال الأعمال لدعم المستشفيات منذ بداية أزمة كورونا، إلى جانب المساعدات العينية التي تكمل جهود المحافظة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا.

ووجه المحافظ الشكر للجمعية، موكدا تقديم كافة التسهيلات من المحافظة لجمعيات المجتمع المدني النشطة لمساعدتك علي تقديم خدماتها علي الوجه الأكمل.