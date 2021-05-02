أخبار مصر

10 توصيات لمزارعى التين يجب اتباعها خلال شهر مايو.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لمزارعى التين يجب اتباعها خلال شهر مايو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين..

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم

2- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6- إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطرى والحشرى بمدة كافية قبل الجمع

7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن فى التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة

8-يتم رش مبيد حشرى كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة أخرى بعد الجمع حتى نهاية سبتمبر.

9- يتم تقسيم الرى إلى 4 دفعات فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية ( 4 ساعات رى فى الأسبوع)

30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

10-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشرى المناسب ويتم مقاومتها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا