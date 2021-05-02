شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح والحرارة تصل لـ43 درجة لمدة 3 أيام.. حالة الطقس من الإثنين إلى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على مصر خلال توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حسب توقعات هيئة الأرصاد باستمرار الموجة الحارة حتى الأربعاء المقبل، وتصل درجات الحرارة خلال تلك الأيام الثلاثة إلى 43 درجة على جنوب الصعيد، بينما تصل الأربعاء إلي 42 درجة على شمال الصعيد و41 درجة على القاهرة.

حالة الطقس غدًا الإثنين

يكون الطقس شديد الحرارة في القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري، بينما يكون حارًا فقط على السواحل الشمالية، ويتحول طقس الغد ليلاً ليصبح معتدلاً على كل أنحاء الجمهورية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وشمال الصعيد فقط.

حالة الطقس الثلاثاء

يكون الطقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبري وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا فقط على السواحل الشمالية، وتصبح أحوال الطقس ليلاً معتدل علي جميع أنحاء الجمهورية، ويستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة فقط على جنوب سيناء والسواحل الغربية .

حالة الطقس الأربعاء

تستمر الموجة الحارة ويكون الطقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشرقية، ويكون حارا فقط على السواحل الشمالية، وتستمر أحوال الطقس ليلاً معتدلة علي جميع أنحاء الجمهورية، بينما يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة من الإثنين إلى الأربعاء

البيان درجات الحرارة غدًا الإثنين درجات الحرارة الثلاثاء درجات الحرارة الأربعاء درجة الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري 39- 22 40- 23 41- 23 السواحل الشمالية الغربية 33- 20 35- 20 29- 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32- 20 33- 20 36- 20 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38- 26 40- 26 40- 26 شمال الصعيد 41 – 23 41 – 24 42 – 24 جنوب الصعيد 43- 27 43- 28 43- 28

الحرارة تصل لـ43 لمدة 3 أيام.. تعرف على حالة الطقس من الإثنين للأربعاء