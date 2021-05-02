شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصيف بلطيم خلال شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمر غلق جميع الشواطئ الستة بمصيف بلطيم أمام الزائرين خلال شم النسيم، لمنع التجمعات ونزول الشواطئ، حفاظا على سلامة وصحة وسلامة المواطنين، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، العميد محمد عبدالقوي، رئيس مصيف بلطيم، بمتابعة منع التواجد بشواطئ المصيف، بالتنسيق مع نقطة شرطة المصيف، موجهاً بتنظيم حملات للمرور على شواطئ الفنا والنرجس والزهراء السلام والأمل والفيروز بالمشاركة مع أفراد الأمن الإدارى الخاص بتأمين الشواطئ، وتم التنبيه المشدد على منع تواجد أي من المواطنين على الشواطئ وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحرير محضر فوراً.