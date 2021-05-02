شكرا لقرائتكم خبر عن قنا : طرح ٢٥ ألف دجاجة ومنتجاتها بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن البدء في ذبح دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بعدد ٢٥ ألف دجاجة، بالمجزر الآلى التابع للمحافظة.

أوضح محافظ قنا، طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن المنتجات تشمل دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، رقاب وهياكل، مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه، قوانص وقلوب، مؤكدا أن ذلك يأتى في إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

طرح كميات من الفراخ بمنافذ بيع المحافظة بقنا

من جانبها قالت الدكتورة وردة بدوى مدير مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، إنه تم شراء ٤٧ ألف كتكوت في شهر إبريل الماضى لدعم مزارع الإنتاج الداجنى منها ٢٥ ألف كتكوت لمزارع تسمين الدواجن التي يجرى تربيتها حاليا تمهيدا لذبحها عند اكتمال مراحل النمو و٢٢ ألف كتكوت لمزارع إنتاج البيض [

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