شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثانى.. «جنوب الوادى» تواصل تدريب القيادات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وأشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أولى دوراته التدريبية بعنوان مبادرة «بناء قدرات القيادات الاكاديمية بجامعة جنوب الوادي» التي تعقد في الفترة من 1-4 مايو الجاري.

أكد رئيس الجامعة أهمية البرنامج التدريبى الذي يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية.

تدريب القيادات الجامعية بجامعة جنوب الوادى

تناول الدكتور محسوب عبدالقادر عميد كلية التربية بقنا في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي ضمان الجودة وقياس الأداء والاعتماد الاكاديمي في الجامعات ومفهوم الجودة في التعليم العالي وأفضل الممارسات وصعوبة تطبيق الجودة ومحفزات التطبيق، كما تناول ايضا التغيرات المعاصرة وحتمية التغيير لمواكبة التطورات التكنولوجية المعاصرة.

تدريب القيادات الجامعية بجامعة جنوب الوادى

أوضح أنه خلال التدريب تم عقد جلستين تدريبتين الأولى بعنوان التغيير والإصلاح التعليمي والجودة والاعتماد الأكاديمي وتضمن خمس ورش تدريبية كما تناولت الجلسة التدريبية الثانية بعنوان مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنة المرجعية وتكونت من ورشتين تدريبتين. حضر الدورة عدد 18 متدربا من أساتذة الجامعة وشهد الدورة الدكتورة هدية دندراوى مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.