شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لرأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لمعظم مناطق بشارع الإنشاء بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أهالي المدينة بترشيد استخدام المياه، لحين الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه يتم تشغيل وضخ المياه، غدا الإثنين، في المناطق التالية «السقالة – خور رحمي – منطقة الجوازات»، من الساعة السادسة صباحًا، وحتى العاشرة والنصف صباحًا. كما سيتم ضخ المياه بمناطق «الصحراوية – عمارات أبو النصر – عمارات محمود رضا – عمارات الـ 1008 وحدة – عمارات 496 وحدة»، بعد الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين.

فيما سيتم تأخير ضخ المياه بمناطق «المعاشات القديمة – الإيمان – الحاج نور – منطقة الكهرباء – السوق القديم – سوريا الجنوبية – عمارات خوررحمي – المحكمة – الـ 46 وحدة»، لحين انتهاء الفنيين بالشركة من الإصلاحات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، على دفع المياه للمنازل في مواعيدها، والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح