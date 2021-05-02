شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين : تحديد مساحات زراعة الأرز في الصالح العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن تحديد مساحة زراعة الأرز لعام 2021 يأتى في الصالح العام وتساهم في ترشيد استهلاك المياه بجانب أنها تحقق الاكتفاء الذاتى محليا، مشيرا أن مساحة الأرز المقرر زراعتها تصل إلى مساحة قدرها 724 ألفا، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع بمياه الصرف الزراعي.

أوضح نقيب الفلاحين أن متوسط انتاج فدان الأرز من الارز الشعير يصل إلى 4 أطنان، وتقدر المساحه المسموح بزراعتها هذا الموسم من الأرز بمليون و74 ألف فدان، تنتج ما يزيد عن 4 ملايين طن ارز شعير بما يكفي الاستهلاك المحلي الذي لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويا من الأرز الأبيض مليون .

أشاد أبوصدام بحسن اختيار أماكن زراعة الأرز، حيث اختيرت ببراعة فهى اراضي منخفضة وفي محافظات قريبة من البحر وزراعتها بالأرز يمنع تطبيلها، ويصل عدد محافظات زرع الأرز ٩ وهي محافظة الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، وجميعها محافظات قريبة من البحر وتضم أراضى زراعية ترتفع بها المياه الجوفية.

وأكد أبوصدام أن وزارة التموين نجحت في استقرار اسعار الأرز بصورة ممتازة وتوفيره بكميات كافية وبأسعار تنافسية حيث تراوح سعر كيلو الأرز طوال الأيام الماضية ما بين 6.5 إلى 7.5 جنيه بما ساهم في الحد من زراعة الأرز بالمخالفة طمعا في عائد اقتصادي عالي.