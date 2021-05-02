شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الوادي الجديد يشن حملات على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، للتأكد من انضباط الأسواق وسلامة وصلاحية السلع الغذائية بالتزامن مع موسم الأعياد وشم النسيم .

قال الدكتور ناجي عوض مدير الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، إه بناء على لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالعمل على ضبط الأسواق وتكثيف الحملات على الأسعار وصلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الحملات تمكنت من تم ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريزها وتحرير محاضر للمخالفين.