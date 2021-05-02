شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لاستقبال السياحة الروسية .. رئيس الوزراء يتفقد مطار الغردقة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولته التفقدية بمدينة الغردقة بتفقد مطار الغردقة الدولي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حرص على تفقد التمركزات الأمنية وقوات التأمين بمحيط المطار استعداداً لاستقبال السياحة الروسية.



عقد رئيس الوزراء في نهاية الجولة على عقد لقاء مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالديوان العام، لمناقشة خطة التطوير العاجلة لمدينة الغردقة. ووافق على تدبير كافة الاحتياجات، ووجه بإجراء تصور شامل لرفع كفاءة المدينة بالكامل وتقديمه له خلال أيام، على أن يشمل كل المطلوب لرفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والإنارة لشوارع المدينة.



وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير مدينة الغردقة، لتكون على أعلى مستوى، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية الموجودة بمدينة السحر والجمال.