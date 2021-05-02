شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان : كشف على 2957 شخصًا خلال قوافل «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في منطقتي السيل الريفي، والمحمودية بمدينة أسوان، واستمرت أعمال القافلة يومان في كل منطقة، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2957 مواطنا.



وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.