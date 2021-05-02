شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تبحث عنها.. الراقصة جوهرة «فص ملح وداب» من فندق إقامتها في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختفت الراقصة الاستعراضية ايكارترينا اندريفا الشهيرة باسم «جوهرة» من أحد الفنادق التي كانت تقيم بها بوسط مدينة الغردقة فور علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضدها بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة، واستأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

الراقصة جوهرة وصلت للغردقة منذ أيام، ونشرت صورا لها داخل ساحة مسجد الميناء بالغردقة ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.