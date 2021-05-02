شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يترأس اجتماعا طارئا لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعاً طارئاً مع قيادات مديرية الصحة، بحضور الدكتور رضا فكرى وكيل المديرية، والدكتور سامح شكرى مدير عام الشؤون العلاجيه والدكتور آسر البنا مدير عام الشؤون الوقائية، وذلك لمراجعة وتقييم وتصويب أداء الخدمات الطبية المقدمه لمواجهة جائحة الكورونا ومراجعة التقارير الوارده من جهات المرور المختلفة.

كما تم مناقشة عدداً من الملفات وعلى رأسها التنسيق بين العلاجى والوقائي لمتابعة المعزولين منزلياً وتوفير الأدوية لهم وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة ودعم صيدليات أقسام العزل بالمستشفيات، كذلك صيانة شبكات الغازات بعد تقييم حالاتهم الفنية، كما تم مراجعة موقف الأجهزة الطبية المستخدمة وحالاتها الفنية .

من جانبه فقد شدد الحفناوى على تدريب التمريض على الأعمال الفنية وعلي إجراءات مكافحة العدوى على رأس العمل، مشدداً على الإستعانة بتمريض وحدات ومراكز طب الأسرة بالمستشفيات وفقاً للإحتياج وبالتنسيق بين كل الجهات المعنية .

ووجه الحفناوى التعليمات للإدارة العامة للشئون الوقائية لفتح مركزاً جديداً للمصل واللقاح لدعم زيادة وتيرة تطعيم المواطنين ضد الكورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان في هذا الصدد .