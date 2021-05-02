شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُحذر المواطنين من إجراء قد يؤدى للحذف من منظومة الدعم نهائيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، من التلاعب بالبيانات وطالبتهم بضرورة توخى الحذر خلال التسجيل والحرص على دقة المعلومات التي يسجلوها إلكترونيا، خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجدد أو استخراج البطاقات او إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجدد، مضيفة أنه في حال إثبات أي تزوير في بيانات البطاقة سيتم إلغاءها نهائيا مع المساءلة القانونية للادلاء ببيانات خاطئة فى مستندات رسمية.

وفي هذا السياق، تبدأ وزارة التموين تنفيذ تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية الى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، حيث يحق للشخص الذى يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى 4 أفراد، وكذلك لمن يتقاضى معاش حتى 1500 جنيه، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، بينما يتم حاليا استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهري حتى 1500 جنيه فقط ومعاش حتى 1200 جنيه، وأنه في بداية يوليو المقبل سيتم زيادة الحد الأدنى للدخل والمعاش بهدف التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا.

وتضمن قرار وزير التموين أن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين فى استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك فى إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد او الاستعلام عن الرصيد "، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع "دعم مصر" وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.