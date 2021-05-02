شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرارات صارمة من المحافظين قبل احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، كما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل إلى 75%، وتشهد الأجواء غدا ارتفاع في درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة، بالإضافة إلى الإعلان عن انتهاء التصميم المعمارى لمحطات القطار السريع "العين السخنة ـ مطروح".

الرئيس السيسى: أثبتت مصر عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا ولو كره الحاقدون

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، التي تعكس وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه.

قرارات صارمة من المحافظين قبل احتفالات شم النسيم.. إغلاق الحدائق وحظر الرحلات النيلية بقنا والأقصر والشرقية والفيوم والقليوبية لمكافحة كورونا.. وتعليق لافتات "الشاطئ مغلق" فى الإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر

تحتفل مصر غدا الاثنين بشم النسيم، ولكن الأمر مختلف هذا العام مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ففى إطار الحد من التجمعات لمنع انتشار العدوى اتخذ المحافظون إجراءات صارمة بغلق الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية والشواطئ، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال وشم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام سوقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وكذلك يوم الإثنين إجازة احتفالات شم النسيم.

الأوقاف توقع عقوبات رادعة على مخالفى ضوابط الصلاة خلال رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة جميع العاملين بمسجد المنتصر بالله بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة اليوم الأحد لتخلف العمال عن الحضور فى صلاة الفجر.

رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالغردقة على هامش زيارته غير الرسمية للمدينة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية بشوارع الغردقة على هامش زيارته للغردقة غير الرسمية منذ الخميس المقبل، حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء عدة مواقع مختلفة بالمدينة من بينها السوق النموذجي الجاري إنشاؤه بشارع الحجاز، وكذلك كورنيش الغردقة الجديد، وعدد من أعمال التطوير بشوارع المدينة وبعض الميادين تنفيذًا لتعليمات الرئيس برفع كفاءة الغردقة وشرم الشيخ .

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد.

شيخ الأزهر يدعو كبار العلماء للاجتهاد فى 25 قضية: التجديد ليس خروجا على الشريعة

واصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه اليوم فى الحلقة العشرين من برنامج «الإمام الطيب» عن اقتطاف بعضِ ما صدر عن "وثائق الأزهر الشريف" فى الفترة من يونيو 2011م إلى يناير 2012م، متسائلا تساؤلًا استنكاريًّا: هل هذه الوثائق التى صدرت من الأزهر الشريف وشاركت فيها نُخَبٌ عِلميَّة وفكريَّةٍ وإعلاميَّةٍ فى فترةٍ حالكةِ السَّواد، اضطرب فيها كلُّ شيء: هل هى من باب التجديد، أو هي: من بابِ التعصُّب والتقليد والجمود؟!.

تزامنا مع شم النسيم.. الصحة: توافر مصل البوتيوليزم لحالات التسمم الغذائى مجانا

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التى تقدم الأكلات التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

اتحاد الكرة: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. ولم نتلق تظلماً من الزمالك

أكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.

الصحة: 75% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 75% بعد شفاء 171542 حالة حتى اليوم.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

انتهاء التصميم المعمارى لمحطات القطار السريع "العين السخنة ـ مطروح"

تابعت وزارة النقل، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى "العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح"، فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة إذ تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى وتخطيط المسار

انتعاشة الريف المصرى بـ"حياة كريمة".. تأهيل 91 ألف منزل فى 750 قرية

تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأكثر احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد.

القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ(14535) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14495) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (40) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (890) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (513) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (4929) شيشة.

السودان: نتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيجة

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن السودان تؤكد أنها تتمسك بتوسيع آلية التفاوض فى ملف سد النهضة حرصا على الوصول لنتيحة.

التنمية المحلية: إنشاء 320 مجمع خدمات متكامل بقرى "حياة كريمة"

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز.. الأحد المقبل

تبدأ هيئة السكة الحديد طرح مقاعد القطارات الإضافية للجمهور، المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك ابتداءا من الأحد المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط.

اتحاد الكرة يخطر الجمعية العمومية بإمكانية تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل

أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الجمعية العمومية بوجود اتجاه قوى لإقامة الانتخابات فى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أغسطس أو سبتمبر كما كان مقررا.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وزير المالية: ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية بالجمارك لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.. تعزيز المتابعة الميدانية للمنافذ الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية من خلال ترشيح أكفأ العاملين المؤهلين لشغل وظائف مديرى العموم ووكلاء الوزارة، ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط ودمج وميكنة الإجراءات

وزير الكهرباء يعلن إنشاء وتطوير شبكات النقل والتوزيع بسيناء بتكلفة 9 مليارات جنيه

تتمتع محافظة سيناء بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وتحظى باهتمام لم يسبق له مثيل من قبل القيادة السياسية، ومن بين أعمال التطوير التى تشهدها سيناء سواء فى الشمال أو الجنوب هو تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء بسيناء.