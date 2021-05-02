عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط صاحب مقهى وعامل حطما سيارة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام صاحب مقهى بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها وأمكن ضبط المتهمين.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها إحدى السيدات وبإستدعائها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى المشار إليها لشراء بعض المستلزمات وعقب عودتها إكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامى وقيامهما بالتعدى عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ترتكابها صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية".

و عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بترتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.