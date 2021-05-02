محافظة القاهرة: رفع حالة الاستعداد القصوى بأحياء المنطقة الجنوبية خلال أعياد شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وجهّت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم رؤساء أحياء المنطقة بضرورة رفع حالة التأهب والجاهزية بجميع الاحياء خلال أعياد شم النسيم.

وشددت جيهان عبدالمنعم على التواجد الميداني بالشوارع للتأكد من تحقيق الانضباط بالشارع والوقوف على حالة النظافة وسرعة التعامل مع كل ما يستجد بشكل فوري، وأيضًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تتضمن إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمواطنين ومنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بقوة القانون وبكل حزم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية بالإغلاق في المواعيد المحددة للوقاية من تداعيات انتشار فيروس "كورونا "وإغلاقها فورًا.

كما شددت نائب المحافظ على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية وتكثيف المتابعة على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم إلى جانب التأكيد على الالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لإغلاق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش والالتزام بمنع وجود الشيشة بالمقاهي والكافيهات.

ووجهت عبدالمنعم كذلك بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بنطاق المنطقة الجنوبية وأهمها مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق بكل حى خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة والمملحة بجميع أنواعها بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش على المخابز وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة ومصادرتها حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفتت عبدالمنعم إلى أن غرفة عمليات المنطقة الجنوبية وأحيائها في حالة استعداد وجاهزية لتلقي أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأي مخالفات أخرى أو شكاوى من أي نوع قد تسبب ضرر أو تؤرق المواطن.

وناشدت نائب محافظ القاهرة المواطنين بضرورة الالتزام بهذه القرارات الصادرة من الدولة، والتي صدرت خصيصًا للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، منوهة بضرورة ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين وللأجهزة التنفيذية بالأحياء والقائمين على تنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في تسجيل أعداد المصابين وضرورة تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المخالفين.​