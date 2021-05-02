شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بأبو كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2631 لسنة 2021، بإعادة تنظيم العمل بين كلا من فرج السيد عبده رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية، وعبدالناصر إبراهيم شعبان القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسي للعمل بوظيفة تسيير اعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالحصوة، وعبداللطيف جبر ابراهيم القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالحصوة للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص، وحازم عبدالفتاح الشرقاوي القائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص للعمل بوظيفة تسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط، واحمد عبدالرحمن منصور رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية، للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عياض

وفوزية عبدالحميد محمود رئيسة الوحدة المحلية القروية ببني عياض ،للعمل بوظيفة رئيسة الوحدة المحلية القروية بأولاد موسي، وعبير رفعت التهامي الدرجة الأولي التخصصية تمويل ومحاسبه بمركز مدينه ابو كبير، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالرحمانية

كما قرر المحافظ، إنهاء تكليف إبراهيم عبدالعاطي إبراهيم، من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالرحمانية، وعودته للعمل برئاسة المركز على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء لإعادة تنظيم العمل وللصالح العام ،ولتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخص.