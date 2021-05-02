شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واقعة تعدى على الأراضي أثناء المرور الميداني اليوم الأحد، وعلى الفوار تواصل مع المسؤولين في حماية الأراض، وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي تم إزالة التعديات في مهداها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وتابع وزير الزراعة أيضا، مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع رئيس الخدمات والمتابعة عمليات حصاد المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها القمح والبنجر والفول والبصل

‏وفي إطار توجيهات «القصير» لقيادات الوزارة باستمرار دولاب العمل الوظيفي خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة ومنع التعدى على الأراضي الزراعية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة بتنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامي بالإضافة إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة في متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

من ناحيته قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن الإدارة قامت بإزالة التعديات على الاراضي الزراعية التي تمت أمس السبت وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة في المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق

وأضاف أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفوري معها ،

من ناحيته أكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الإدارة تقوم بمتابعة استلام التقاوي الخام للقمح لتجهيزها للزراعة في الموسم الجديد.