شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح وتوريد مليون طن لوزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان، وتوريد حوالي مليون طن لوزارة التموين، موضحا إنه يتابع حصاد القمح على مدار الساعة مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وأشاد «القصير» بجهود المزراعين، قائلا إن إنتاجية القمح هذا العام مبشرة بالخير، نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية والتقاوي الجيدة مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية، بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع.