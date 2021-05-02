شكرا لقرائتكم خبر عن «الغردقة العام» تنجح في عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا تحمل توأم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر نجاح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتحمل توأم، والتي وضعت حملها داخل المستشفى وحالة الأم والأطفال بصحة جيدة.

وتمت عملية الولادة تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وإجراءات احترازية ووقائية صارمه وفريق طبي من اخصائى النساء والتوليد والتخدير والأطفال، وبمعاونة فريق التمريض وهم :-

د/أحمد إبراهيم فهيم اخصائي نسا وتوليد

د.عبدالعزيز محمود طبيب مقيم نسا

د.عبدالله جاد طبيب مقيم نسا

د.اسلام محمد طبيب مقيم نسا

د.مصطفى عبداللاه اخصائي تخدير

د.احمد فتحي طبيب مقيم أطفال

وأكد مرعي أن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، وهذه أول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا تحمل في توأم، مشيرا إلى أنه جرى وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقدم الشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيو معمل واشعة.

صحة البحر الأحمر: نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم تبلغ من العمر 38 عاما بمستشفى الغردقة العام

صحة البحر الأحمر: نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم تبلغ من العمر 38 عاما بمستشفى الغردقة العام

صحة البحر الأحمر: نجاح عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيرس كورونا تحمل توأم تبلغ من العمر 38 عاما بمستشفى الغردقة العام