شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 605 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الاحد، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 605 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 138 بالحبس الجزئي و24 حبسا مستأنفًا و335 غرامة و107 حكمًا (مخالفات متنوعة).

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.