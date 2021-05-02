شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس الإثنين (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة، غدًا الإثنين، ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة، حيث تصل درجات الحرارة اليوم بالقاهرة إلى 39 درجة وفى جنوب الصعيد 43 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأحد، عن توقعات حالة الطقس، غدًا الإثنين، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين: القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 22 والوجه البحرى العظمى 39 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.