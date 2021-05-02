شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار «كعك العيد» بمنافد المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، في طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بجانب أيضًا طرح كل منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كالتالي:

طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 225 جنيها.

علبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 375 جنيها.

علبة كعك مشكل شفاف عادى «معبأ في علبة باغة شفاف» زنه 1.5 كيلو بـ 135 جنيها.

علبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 165 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ240 جنيها.

علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ 165 جنيه.

وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات «معبأ في علبة باغه شفاف» زنه 2 كيلو جرام بـ 220 جنيه.

علبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنه 3 كيلو بـ 325 جنيه.

كيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا.

طرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيهًا للكيلو.

طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها.

طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيها وبيتى فور عادى 70 جنيها.

بيتى فور سابلية 95 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.