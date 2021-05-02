شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع إزالة تعديات الأراضى: لا تهاون للحفاظ على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رصد أثناء المرور الميدانى اليوم واقعة تعدى على الأراضي وعلى الفوار تواصل مع المسئولين فى حماية الأراضى وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى تم إزالة التعديات فى مهداها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع وزير الزراعة مع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع رئيس الخدمات والمتابعة عمليات حصاد المحاصيل الشتوية وفى مقدمتها القمح والبنجر والفول والبصل، ووجه باستمرار دولاب العمل الوظيفى خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة بتنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الادامى بالإضافة إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة فى متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقى بلاغات المواطنين فى هذا الشأن.

ومن ناحيته قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن الإدارة قامت بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية التى تمت أمس السبت وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة فى المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأضاف أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفورى معها.

من ناحيته أكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أن الإدارة تقوم بمتابعة استلام التقاوى الخام للقمح لتجهيزها للزراعة فى الموسم الجديد.