شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصميم محطات القطار السريع السخنة- مرسي مطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة النقل، التصميمات النهائية لشكل محطات القطار السريع السخنة- مرسي مطروح، والذي بدأت الشركات العمل به، وجمع تصميم المحطات مابين الحداثة وثقافة كل منطقة ادارة تابعة لها، وتنقسم المحطة إلى قسمين الاولي خاصة بالقطارات والثانية بالساحة الخارجية والخدمية واللوجستية.

كان وزير النقل الفريق كامل الوزير أن السرعة التصميمية لقطار مشروع قطار «السخنة/ مطروح» تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطار الكهربائى السريع 230 كم/الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة كما تبلغ سرعة جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة مشيراً إلى أن المشروع يشمل على عدد 20 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 12 محطات إقليمية.