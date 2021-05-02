شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من يوليو المقبل.. 2400 جنيه قيمة الدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري الاستعدادات في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على قدم وساق لتنفيذ قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع الحد الأدنى للدخل الشهري لاستخراج بطاقات التموين الجديدة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، حيث يحق للشخص الذي يتقاضى دخل شهري 2400 جنيه أو اقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد، وكذلك لمن يتقاضى معاش حتى 1500 جنيه، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل بينما يتم حاليا استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهري حتى 1500 فقط ومعاش حتى 1200 جنيه وانه في بداية يوليو المقبل سيتم زيادة الحد الأدنى للدخل والمعاش بهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا.

وتضمن قرار وزير التموين، بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها الكترونيا، خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين في استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد أو الاستعلام عن الرصيد «، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع»دعم مصر«وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية في الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه في حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.