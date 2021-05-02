شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لأعياد الرييع.. محافظ الشرقية يشدد على تطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩)، والتصدى العاجل لانتشار الوباء، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات، والشركات وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لمواجهة أي مشكلات أو أحداث طارئة واتخاذ ما يلزم فوراً.

قرر محافظ الشرقية، الأحد، غلق جميع المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين ،ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فاعليات جماهيرية.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل بكل حسم مع المخالفين للإجراءات للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.

أكد المحافظ على التعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية، التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وغلقها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تضافر كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة «الصحة- التموين- الطب البيطري» لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع اللحوم- الدواجن المجمدة- الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة ،والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، وقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،ومديرية الصحة بصورة يومية لمتابعة الوضع الحالي لموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك أرصدة الأكسجين الطبي بالمستشفيات حتي يتثني موافاة وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

وجه محافظ الشرقية إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المراكز والمدن والأحياء ،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا وعرض تقرير يومي.

وتقدم محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة، كما تقدم محافظ الشرقية بخالص التهاني القلبية لجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.