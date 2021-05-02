شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتفقد مواقع العمل بتطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأحد، مواقع العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ

وقال المحافظ إنه جارِ تطوير الطريق بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 لوب U.T دوران للخلف .

وأوضح المحافظ أن طول الطريق من بداية الدائري بنزينة التعاون بمدخل المدينة وحتى ميدان قسم ثان شرم الشيخ نبق 21 كم حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري. ورافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.