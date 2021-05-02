شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ رمضان عبد الرازق: مدمن المخدرات لا يقبله الله في ليلة القدر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن المخدرات حرام بكل أشكالها والمال العائد منها حرام، حيث تعتبر تدمير للعقول الأمة وتدمير لموارد الدولة وتدمير للدين والدنيا، واصفًا لها بأنها أم الخبائث.

وأضاف «عبدالرازق» خلال حواره مع الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في برنامج «الدنيا بخير» المعروض على شاشة فضائية «الحياة»: «الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كل مُسكِر حرام وكل مُفتر حرام، لذلك فهي حرام حتى وإن لم تذهب العقل»، مؤكدًا أن مدمن الخمر محروم حتى من القبول في ليلة القدر.

وأوضح أن الشخص الذي يدمن أي شكل من أشكال الخمر مثل الحشيش أو البانجو أو غير ذلك لا يتقبله الله حتى في ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين أذن المؤذن لصلاة الفجر في ليلة القدر: «يا جبريل ما فعل الله في حوائج أمة محمد؟»، فقال سيدنا جبريل: «نظر الله إليهم فعفا عنهم وغفر لهم وقضى حوائجهم إلا أربعة، مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن متخاصم».

اختتم: «هؤلاء الأربعة لا يتقبلهم الله في ليلة القدر، بالإضافة إلى المشرك والمجاهر بالذنوب».