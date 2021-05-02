شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة وإزالة المباني المتعارضة مع توسعه الطريق الدائري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي غرب شبرا الخيمة بعد صرف التعويضات المقررة، موجها بسرعة الانتهاء من اعمال الازالة للمساهمة في المشروع القومى لتوسعات الطريق الدائري

وخلال الجولة تابع المحافظ أيضا أعمال رفع القمامة من أعلي الطريق الدائري بالخصوص وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة. ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصي العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية.

وشدد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

وتابع الهجان جولته بمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، حيث تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كما تفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي، موجها بإزالة أي معوقات تواجه المشروع.

وفى هذا السياق، ونظرا لأعمال التطوير التي تشهدها مدينة بنها، اختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال الرصف التي تتم بشارع مستشفى الأمل بطول 400 متر، حيث سيتم عمل بلدورات وأرصفة وأماكن لانتظار السيارات، وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الإزدحام عن شارع الخدمة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة أعمال رصفة بالإضافة إلى شارع 10 بالفلل تصل إلى 5 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، اللواء خالد محمدي رئيس مدينة الخصوص، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يتفقد توسعات الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتفقد توسعات الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتفقد توسعات الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتفقد توسعات الطريق الدائري