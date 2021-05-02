شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش المنيا خارج الخدمة خلال شم النسيم للعام الثاني (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كورنيش مدينة المنيا على النيل، شاهد على احتفالات المحافظة القومية والثقافية والاجتماعية، وتفقده العديد من رؤساء الحكومات والوزراء، والسفراء، لا يزال للعام الثاني على التوالي مغلق خلال الاحتفال بشم النسيم، بسبب وباء كورونا، بقرار المحافظ اللواء أسامة القاضي، ضمن الإجرءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

تم الانتهاء من تطوير الكورنيش، على 3 مراحل، عام 2019، بطول 735 مترا، وبتكلفة تجاوزت 15 مليون جنية، عقب زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء للمحافظة في سبتمبر من نفس العام، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، شملت مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، مشيرا إلى أنه روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش

وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي أن غلق الكورنيش للحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية. مؤكدا أن أعمال التطوير والتجميل للكورنيش مستمرة، لحين إعادة افتتاحه.

كورنيش المنيا