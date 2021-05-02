شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحصول على جرعة واحدة من «لقاح كورنا» كافية للوقاية.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن الحصول على جرعة واحدة من الجرعتين المخصصتين للوقاية من فيروس كورونا لا توفر المناعة الكاملة للشخص، وعلى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الالتزام بالإجراءات الكاملة حتى الوصول للجرعة الثانية دون الإصابة بالفيروس، لتكوين مناعة كاملة.

وأضاف عبدالفتاح، أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بلغ 2 مليون شخص، وتم تطعيم ما يقرب من 900 ألف شخص منهم بلقاح كورونا حتى الآن، وخلال الأيام المقبلة سننتهي من الأعداد المسجلة، مشيرا إلى أن التطعيم يسير حسب المخطط له من وزارة الصحة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن الوضع الوبائي على المستوى المحلي وضع مطمئن، مضيفا: «يمكن بنشهد زيادات لا تتعدى 10% على أساس أسبوعي، وهذا مطمئن ولا يثير القلق على الإطلاق».

وتابع: «ولكن هذا يدعونا لتشديد الإجراءات من جانب المواطنين، ويلتزموا بآداب التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة وتقليل المناسبات الاجتماعية عشان نرجع تاني للثبات في الأرقام وتنخفض الإصابات».

وشدد على إن مصر لم ترصد إلى الآن أي تحور في السلالة الجينية لفيروس كورونا، نافياً أي ظهور للفيروس الهندي داخل الأراضي المصرية للآن.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، أن الوضع المطمئن والذي نتحدث عنه موجود لدينا عبر الإحصاءات التي نعلنها يومياً، وفقاً للحالات الموكدة معملياً، متابعا: «لدينا ترصد يومي للمصابين بكورونا، والكل يعمل على ارض الواقع للتأكد من عدد الحالات الموكدة بالإصابة».