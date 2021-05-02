شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مركز للخدمات البريدية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً مع وفد الهيئة العامة للبريد برئاسة الدكتور نهاد زكريا مساعد رئيس الهيئة للشئون الهندسية، وتناول الاجتماع البدء في إنشاء المبنى الجديد لهيئة البريد على مساحة 1300 م2 بكورنيش النيل لمضاعفة الخدمات البريدية من 17 إلى 30 شباك تنفيذاً لسياسة الشمول المالي والتحول الرقمى من خلال التطوير الشامل للمنظومة الإلكترونية والمدفوعات.

وطالب اللواء أشرف عطية، بضرورة أن يتضمن المبنى الجديد جراجات لتقليل التكدس المرورى في هذه المنطقة الواقعة على الكورنيش مباشرة طبقاً لكثافة السيارات وحجم التكدس أثناء أوقات الذروة، وذلك في إطار نهج المحافظة لإنشاء المزيد من الجراجات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه أن يراعى في التصميمات أن تكون نابعة من الهوية البصرية والطراز المعمارى الأسوانى الأصيل، بالإضافة إلى تركيب مظلات ومقاعد إنتظار إضافية للمواطنين المترددين على الموقع البديل والذي سيكون بمبنى البوستة القديمة في بداية الشارع الجديد بإجمالى 25 شباك وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والتجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا.