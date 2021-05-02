شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم في المحطات والقطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، متابعة الإجراءات الإحترازية، من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات، وكذلك متابعة إلتزام العاملين والركاب بإرتداء الكمامة بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .

وطالبت الهيئة بالسادة المواطنين بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التي أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيه.