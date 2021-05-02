شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ورعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، في تنظيم قافلة مساعدات موسعة جابت محافظة البحيرة، شملت توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين في قرى وعزب، مراكز المحافظة، خاصة القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «إفطار مليون صائم»

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن قافلة مبادرة «افطار مليون صائم» الموسعة لمحافظة البحيرة جابت قرى زاوية غزال والعوجة وسنهور والشراقوة والشوكة وكبرى الباشا مركز دمنهور وقرى عبدالسلام عارف والنجاح والشروق و30 ومرتاح مركز بدر وقرى كوم البركة والانصارى ونظير مركز كفر الدوار وفى مركز حوش عيسى قرى عمارة والبردويلى والقطاعين واصلاح بولاد، وان كراتين المواد الغذائية التي يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة من بنيها الارز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاي والمكرونة.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن مبادرة «إفطار مليون صائم» بدأت عملها مع بداية شهر رمضان المعظم وسوف تستمر على مدار العام وتستهدف اهداء 200 ألف اسرة على مستوى الجمهورية 200 ألف كرتونة مواد غذائية وان المبادرة تأتى ضمن سلسلة الانشطة الانسانية الخيرية التي تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الاولى بالرعاية في القرى الاشد احتياج في محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية

وأكد عبدالفتاح إلى أن صناع الخير أعدت خطة طموحة للوصول إلى الاسر الاكثر استحقاقا من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التي كونتها من مواقع انشطتها الانسانية السابقة في معظم القرى المصرية والتجمعات في المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وبالتنسيق مع السادة المحافظين وان التوزيع يتم وفق ما اوصت به منظمة الصحة العالمية واكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا

يذكر أن حملة «إفطار مليون صائم» نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في توزيع عدد 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياج في قرى ونجوع مراكز محافظة الفيوم، ومن المتوقع أن تبدأ توزع كمية مماثلة بقرى محافظتي الأقصر والغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.