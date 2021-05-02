شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على سيارة نقل محملة بـ100 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، الأحد، غلق 7 مقاهي و3 مطاعم مخالفة للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال حملة شنتها الأجهزة التنفيذية بالمدينة وبعض القرى التابعة لها.

وتمكنت الحملة التي شاركت فيها مركز شرطة شبين وإدارات الإشغالات والرخص والمرافق من ضبط سيارة نقل محملة باسطوانات أكسجين تم استيقافها للتحقق منها ووجد أنها تحمل 100 أسطوانة أكسجين معبأة مجهولة المصدر بدون أمر توريد من المصنع وخط سير وتم التحفظ على السيارة والسائق، كما تمكنت الحملة من ضبط 25 شيشة وإزالة 28 إشغال طريق و35 بائع متجول وتحرير عدد 11 محضر عدم ارتداء كمامة.