شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: انتظام مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بنادي طنطا الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، انتظام تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات، بالنوادي وأماكن التجمع وذلك للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأكد «حميدة» أنه حال اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.