شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعمال تطوير طريق كورنيش شاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة الممول من جهاز التعمير.

وأكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير حيث يقع كورنيش الشاطئ العام رقم 4 على مساحة 50 ألف متر مربع، وتم إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار وكذلك تضم منطقة انتظار للسيارات، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية وأرضيات رخام وجرانيت يتوسطها عدد 4 نوافير بكل منها مجسم لتمثال بحري، بالإضافة إلى مجسمات بأحجام مختلفة وكذلك وحدات إنارة ديكورية موزعة على كامل مسطح المشروع والعديد من البرجولات والمقاعد لخدمة الممشى، ويشمل المشروع تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وبطول 700 متر ليكون مناسبًا لحركة المشاة ومتنفسًا لأبناء المدينة وتشمل الأعمال عمل تندات ومقاعد مدرجة للاستمتاع بالبحر، تركيب رخام ومظلات خشبية وكذلك تخصيص أماكن كأكشاك تجارية مصممة بنظام حضاري للمحافظة على المنظر الجمالي للمدينة بمنطقة الكورنيش، وعملية تطوير الكورنيش بتكلفة ٢٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى تصل إلى 80 مليون جنيهًا على مراحل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير والإسكان.

وتفقد رئيس الوزراء الأعمال التي تمت لتطوير ميدان سينزو بتكلفة ٣ مليون و٥٠٠ ألف وتطوير ميدان جهينة بتكلفة ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة

رئيس الوزراء يتفقد ميداني سينزو وجهينة والشاطئ العام بالغردقة