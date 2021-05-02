شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تصل لـ 43 درجة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا الاثنين 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 3 مايو على القاهرة والمحافظات وقالت بان البلاد ستشهد طقس شديد الحرارة في أوقات النهار على كافة أنحاء الجمهورية وحار فقط على مدن السواحل الشمالية، اما في ساعات الليل سيكون معتدل على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم الاحد 2 مايو بإن الرياح تنشط غدًا الأحد على بعض المناطق من شمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء على فترات متقطعة من هذا اليوم.

اما عن حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية بان البحر المتوسط، سيكون خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه بنسبة تتراوح من متر فقط إلى متر ونصف المتر، مع وجود رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد بان الطقس في البحر الأحمر سيكون معتدلا إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه بنسبة من مترين إلى مترين ونصف المتر، مع وجود رياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدً الاثنين 3 مايو في القاهرة والمحافظات

القاهرة العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمي 33 الصغرى 20 درجة.

وادي النطرون العظمي 35 الصغرى 21 درجة.

طنطا العظمي 37 الصغرى 21 درجة.

شبين الكوم العظمي 37 الصغرى 21 درجة.

منهور العظمي 35 الصغرى 21 درجة.

بلطيم العظمي 32 الصغرى 20 درجة.

مطروح العظمي 32 الصغرى 20 درجة.

السلوم العظمي 36 الصغرى 20 درجة.

سيوة العظمي 40 الصغرى 23 درجة.

بورسعيد العظمي 33 الصغرى 20 درجة.

دمياط العظمي 33 الصغرى 20 درجة.

الزقازيق العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

المنصورة العظمي 38 الصغرى 21 درجة.

الإسماعيلية العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

السويس العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

العريش العظمي 32 الصغرى 20 درجة.

رفح العظمي 32 الصغرى 20 درجة.

رأس سدر العظمي 37 الصغرى 23 درجة.

نويبع العظمي 37 الصغرى 26 درجة.

طابا العظمي 35 الصغرى 24 درجة.

شرم الشيخ العظمي 38 الصغرى 26 درجة.

الغردقة العظمي 38 الصغرى 26 درجة.

مرسى علم العظمي 35 الصغرى 24 درجة.

الفيوم العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

بني سويف العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

المنيا العظمي 39 الصغرى 22 درجة.

أسيوط العظمي 41 الصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمي 41 الصغرى 23 درجة.

قنا العظمي 42 الصغرى 25 درجة.

الأقصر العظمي 42 الصغرى 26 درجة.

أسوان العظمي 42 الصغرى 27 درجة.

إدفو العظمي 43 الصغرى 26 درجة.

أبوسمبل العظمي 43 الصغرى 25 درجة.

الوادي الجديد العظمي 41 الصغرى 25 درجة.

شلاتين العظمي 37 الصغرى 25 درجة.

حلايب العظمي 35 الصغرى 25 درجة.

الطقس شديد الحرارة والأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ التدابير

وقالت هيئة الارصاد بان الطقس من يوم الخميس المقبل سيشهد أنكسار في الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حاليا وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في القاهرة والمحافظات.