شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جميع الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بكفر الشيخ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت جميع الحدائق والمتنزهات، اليوم الأحد، بكل مدن محافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كل التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كل الأماكن وعلى أفرع نهر النيل (دسوق، فوه، مطوبس) أو بحدائق ادفينا وشواطئ المصيف، ومراقبة المراسي النيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، وسيستمر غلق الحدائق والمتنزهات لغد الاثنين.

وتابع رؤساء المدن غلق الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة حيث أغلقت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ ، وحديقة الأسرة والطفولة وأم القرى بمدينة دسوق ، كما أغلقت حديقة العائلات بفوه ، وغيرهم من الحدائق بمدن المحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بتعليق لافتات على أبواب الحدائق، للإعلان عن غلقها يومي الأحد والاثنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح بالتواجد في الحدائق والأماكن العامة والمتنزهات في أعياد شم النسيم، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء

غلق جميع الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بكفرالشيخ خوفا من كورونا

غلق جميع الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بكفرالشيخ خوفا من كورونا

غلق جميع الحدائق والمتنزهات في شم النسيم بكفرالشيخ خوفا من كورونا

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